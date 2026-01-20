Muğla'da Trafik Kazası: Ticari Araç Takla Attı - Son Dakika
Muğla'da Trafik Kazası: Ticari Araç Takla Attı

Muğla'da Trafik Kazası: Ticari Araç Takla Attı
20.01.2026 18:06
Ortaca'da otomobil ve ticari araç çarpıştı, ticari araç refüje savrulup takla attı. İki sürücü yaralı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobille çarpışan ticari araç, refüje savrularak takla attı. Kaza anı bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Ortaca ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde 'U' dönüşü yapmak isteyen 48 AEN 786 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan 48 DU 301 plakalı Fiat marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fiat araç refüje savrularak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yol güvenliğini sağlarken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Çekici marifetiyle takla atan aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kaza anı ise bölgede bulunan bir başka aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, park halinde bulunan otomobilin dönüş yapmak için sol şeride geçtiği, o esnada sol şeritten gelen ticari aracın çarparak takla atması yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

