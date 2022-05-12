Muğla'da "Ulusal Disiplinler Arası Öğrenci Kongresi" başladı - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 15 üniversitenin katıldığı "Ulusal Disiplinler Arası Öğrenci Kongresi" başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen kongreye sosyal, fen, sağlık, sanat ve eğitim bilimleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırmalara ve etkinliklere yönlendirilmesi hedefleniyor.

Kongreye 6 öğretim üyesi, 2 doktora, 66 yüksek lisans, 156 lisans, 5 ön lisans öğrencisi kayıt yaptırıldı.

Kongrenin açılışına çevrimiçi bağlanan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin TÜBİTAK projelerinde elde ettiği başarılara değinerek, öğrenci ve öğretim üyelerini kutladı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, yaşamın tüm teori ve pratiklerin, kaynakların sıkı sıkıya örüldüğü geniş ve parçalanamaz bir bütün olduğunu söyledi.

Günümüzde aşılması güç gibi görünen tüm engellerin çözümü için en etkin yöntemin farklı bakış açılarını bir araya getiren ve aralarındaki boşluğu daraltan çok paydaşlı yaklaşımlar olduğuna inandıklarını belirten Çiçek, özellikle çok katmanlı bilim dünyasında paylaşım ve birlikte çalışma, hem bilimin tüm kapılarını aralamada hem de bu kapılardan süzülen ışıkları bir araya getirmede önemli bir anahtar olduğunu kaydetti.

Üniversitelerinin TÜBİTAK projelerinde elde ettiği başarılarla en üst seviyeye çıktığını belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin, paylaşarak üreten bir araştırma çatısına dönüştüğünü gururla ifade edebilirim. Başarı meşalesini daha ileriye taşıyan, ufkun ötesini de görebilen öğrencilerimiz, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B projelerinde yıldan yıla katlanarak artan bir yükselişle emeklerimizin karşılığını verdiler. Geçtiğimiz yıl Türkiye 2'ncisi olarak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda tarihinin en yüksek başarı oranını yakalayarak, ülkemizin en başarılı üniversiteleri arasında yer almıştık. TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Araştırma Projeleri 2021 2. döneminde ise 135 üniversiteden toplam 1998 başvurunun 1295'i kabul edilmiş, toplam başvurunun yüzde 23'ü üniversitemizden olmuştu. Desteklenmeye değer görülen başvuruların yüzde 22'sine ise yine üniversitemiz imza atarak, Türkiye birinciliğine açık bir ara ile yerleşti. Öğrencilerimizin araştırma üniversitesi olma hedefimize aynı istekle sundukları bu katkı, azmimizi daha da arttırdı. Girişim Park adıyla tesis etmekte olduğumuz alanla onların yaratıcı fikirlerini özgür bir ortamda hayata geçirebilmeleri için önemli bir adım daha attık. Çünkü ülkemizin kalkınma sürecine öğrencilerimizin güçlü dimağlarıyla katılımı hayati önem taşıyor."

Kongre, açılış konuşmalarının ardından sunumlarla devam etti.