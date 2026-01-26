Muğla\'da Uyuşturucu Baskını: 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Ortaca ilçesinde durdurulan bir araçta ve şahısların uyuşturucu madde sakladıkları, ormanlık alanda yapılan aramada; 1 kilo 34 gram skunk maddesi ele geçirildi.
2 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde' bulundurma ve ticareti suçundan adli işlem yapılırken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. - MUĞLA
