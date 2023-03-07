Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.Ç. yengesi Figen Ç'nin öldüğü ihbarında bulunmuştu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Figen Ç'nin cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Gözaltına alınan kadının eşi M.E.A.Ç. ve kayınbiraderi S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın talimatı üzerine şüpheliler M.E.A.Ç, S.Ç, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Adli Tıp, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kadının eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tutuklandı - Son Dakika

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