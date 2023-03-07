Muğla'da yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kadının eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kadının eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tutuklandı

07.03.2023 10:58
Muğla'da yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kadının eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakılarak öldürüldüğü iddia edilen kadının gözaltına alınan eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tutuklandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakılarak öldürüldüğü iddia edilen kadının gözaltına alınan eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Figen Ç'nin (40) ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında adli tıp raporları, görgü tanıkları ve elde edilen bulgular neticesinde kadının eşi M.E.A.Ç, kayınbiraderi S.Ç, kayınvalidesi H.Ç. ve komşuları V.S'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.A.Ç, S.Ç. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, V.S. ise serbest bırakıldı.

Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.Ç. yengesi Figen Ç'nin öldüğü ihbarında bulunmuştu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Figen Ç'nin cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Gözaltına alınan kadının eşi M.E.A.Ç. ve kayınbiraderi S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın talimatı üzerine şüpheliler M.E.A.Ç, S.Ç, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Adli Tıp, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kadının eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tutuklandı - Son Dakika

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