Muğla\'da yangın: Ev küle döndü, can kaybı yok

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında müstakil ev küle dönerken, şans eser can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Menteşe ilçesi Taşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle müstakil evde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA