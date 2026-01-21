Muğla'da Yangın Eylemine İddianame

Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı evin balkonuna yanıcı madde atılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin yanlış balkona yanıcı madde attıkları belirtilen iddianamede, asıl hedeflerinin Y.E.F. olduğu anlatıldı.

İddianamede, İngiltere'de yaşayan O.K'nin yaklaşık 1 milyon lira alacağı olduğunu öne sürdüğü Y.E.F.'ye ulaşamayınca, Türkiye'deki bağlantılarını kullanarak korkutma amaçlı eylem için E.U. ve T.K. aracılığıyla M.C.Ç. (15) ve Y.D.K (16). ile irtibat kurduğuna yer verildi.

O.K'nin yanıcı madde atılması işi için çocuklara 10 bin lira teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucu tutarın 20 bin liraya çıktığı ifade edilen iddianamede, eylem öncesi ise "masraf" adı altında 5 bin lira gönderildiğinin belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, O.K., E.U. ve T.K. hakkında "Mala zarar verme", "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçlarından 3 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

M.C.Ç. ile Y.D.K. hakkında ise "Kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olay

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe 2 Eylül'de tutuklanmış, olay protesto edilmişti.

Olayın azmettiricisi olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli O.K'nin yakalanması için Adalet Bakanlığınca 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarılmıştı.

Ayrıca olayla ilgili olarak 3 Eylül'de İzmir'de yakalanan E.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan T.K. de tutuklanmıştı.