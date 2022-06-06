Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 5 günde 17 orman yangını çıktı - Son Dakika
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Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 5 günde 17 orman yangını çıktı

06.06.2022 16:47
Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 5 günde 17 orman yangını çıktı

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 5 günde 17 noktada orman yangını çıktığı bildirildi.

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 5 günde 17 noktada orman yangını çıktığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla ve ilçelerinde son 5 gündür etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yıldırım düşmesi olayları yaşandı. Yıldırım düşen 17 bölgede orman yangını çıktı.

Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Yangınlarda yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Tek ağaçta ya da küçük bir alanda etkili olan yangınlardan bazıları, söndürme ekiplerince cep telefonuyla görüntülendi.

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Kaynak: AA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 5 günde 17 orman yangını çıktı - Son Dakika

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