Yük asansörüne binen 82 yaşındaki kadın, halatın kopması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yük asansörüne binen 82 yaşındaki kadın, halatın kopması sonucu yaşamını yitirdi

Yük asansörüne binen 82 yaşındaki kadın, halatın kopması sonucu yaşamını yitirdi
Son Güncelleme: 26.09.2023 19:22

Muğla'nın Milas ilçesinde bindiği yük asansörünün halatı kopan 82 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yük asansörüne binen kadın, halatın kopması sonucu yaşamını yitirdi.

ASANSÖRÜN HALATI KOPTU

Hacıabdi Mahallesi Kışla Caddesi'nde 82 yaşındaki Gülşen Demirbaş, apartmanın dışındaki yük asansörünü kullanmak istedi. Asansöre binen Demirbaş, yukarı doğru hareket eden asansör halatının kopması sonucu sepetle yere düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yük asansörüne binen 82 yaşındaki kadın, halatın kopması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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