Yük asansörüne binen 82 yaşındaki kadın, halatın kopması sonucu yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde yük asansörüne binen kadın, halatın kopması sonucu yaşamını yitirdi.
Hacıabdi Mahallesi Kışla Caddesi'nde 82 yaşındaki Gülşen Demirbaş, apartmanın dışındaki yük asansörünü kullanmak istedi. Asansöre binen Demirbaş, yukarı doğru hareket eden asansör halatının kopması sonucu sepetle yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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