Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin, ölü bulundu

Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin otomobilinin yanında ölü bulundu.

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Yakınları tarafından iki gündür haber alınamayan Şahin'in (59) bulunması için çalışma başlatıldı. Şahin'in cep telefonunun Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinde sinyal verdiği belirlendi.

Ramazan Şahin

CANSIZ BEDENİ OTOMOBİLİNİN YANINDA BULUNDU

Şahin'in otomobilin yanında hareketsiz halde bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.