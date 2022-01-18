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Muğla'dan 4 öğrenci Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu - Son Dakika

Muğla'dan 4 öğrenci Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu

18.01.2022 12:13
Muğla'dan 4 öğrenci Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencileri Çağan Eğer, Rüzgar Cem Şengül, Berk Turan Bilmiş ve Kuzey Kemal Baykara, Kanada merkezli düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda, kategorilerinde dünya şampiyonu oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencileri Çağan Eğer, Rüzgar Cem Şengül, Berk Turan Bilmiş ve Kuzey Kemal Baykara, Kanada merkezli düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda, kategorilerinde dünya şampiyonu oldu.

Marmaris Profesyonel İlgim İlkokulu 2. öğrencileri Rüzgar Cem Şengül, Berk Turan Bilmiş ve Kuzey Kemal Baykara, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasında 2. sınıftan 2 bin 993 öğrenci arasında, ilkokul 3. sınıf öğrencisi Çağan Eğer de 8 bin 397 öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı.

Marmaris Profesyonel İlgim Okulları Kampüs Müdürü Ayşen Rasan Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası alanda öğrencilerinin şampiyon olmalarının geldikleri seviye açısından çok değerli olduğunu belirterek, öğrencilerini ve ailelerini tebrik ettiklerini dile getirdi.

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması

Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, internet ortamında, dünya çapında yarışma düzenleniyor. Yılda 6 kez 12 kategoride yapılan yarışma İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçiyor.

Muğla'dan 4 öğrenci Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu
Muğla'dan 4 öğrenci Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu

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Cem Şengül, matematik, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'dan 4 öğrenci Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'dan 4 öğrenci Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu - Son Dakika
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