Muğla Eczacıları 9.6 Milyon TL Zarar Hesapladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muğla Eczacıları 9.6 Milyon TL Zarar Hesapladı

09.01.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da eczaneler, kamu kurumu iskontosunun eksik uygulanmasından 9.6 milyon TL zarara uğradı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - 32. Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı Saim Korkmaz, "Son bir yılda yani 2025 yılında Muğla ilimizdeki eczanelerimizde, Kamu Kurum İskontosu Uygulanmayan veya Eksik Uygulanan 85 kalem ilaçta, ilimiz genelindeki eczanelerimizde toplam zarar 9 milyon 665 bin 937,75 TL olmuştur" dedi.

32. Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı Saim Korkmaz, yaptığı açıklamada, bazı ilaç firmalarının kamu kurum iskontosunu uygulamaması nedeniyle eczacıların ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını söyledi. Korkmaz, sosyal güvenlik sistemi kapsamında ilaçlara erişimin, SGK ile eczaneler arasında imzalanan protokoller ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlatarak, sistemin temel unsurlarından birinin kamu kurum iskontosu olduğunu kaydetti.

Kamu kurum iskontosunun, SGK'lı hastalara verilen ilaçlar için ilaç firmaları tarafından uygulanması gereken yasal bir indirim mekanizması olduğunu vurgulayan Korkmaz, bu uygulamanın Sağlık Uygulama Tebliği ve SGK ile eczaneler arasında imzalanan protokollerle açıkça tanımlandığını ifade etti. Korkmaz, şöyle konuştu:

"Sadece Muğla ilimizde faaliyet gösteren 506 eczanemiz, sistemin tıkanmaması adına elini taşın altına koymaktadır. 2025 yılında Muğla ilimizdeki eczanelerimizde, kamu kurum iskontosu uygulanmayan veya eksik uygulanan 85 kalem ilaçta, eczanelerimizde toplam zarar 9 milyon 665 bin 937,75 TL olmuştur. Bu durumun sonucu açıktır. Eczaneler doğrudan zarara uğramakta ya da emeğinin karşılığını alamamaktadır. Bazı eczaneler bu farkı karşılayamaz hale gelmekte, sistem sürdürülemez olmaktadır. Bazı durumlarda hastalar, kendi kusurları olmamasına rağmen bu farklarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Eczacı ile hasta karşı karşıya getirilmekte, kamusal bir sorun bireysel bir çatışmaya dönüştürülmektedir. Halk sağlığı, ilaç şirketlerinin tek taraflı mali gerekçelerine kurban edilmekte, eczacıların kamu adına yürüttüğü birinci basamak sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği ve kamunun ödeme sistemindeki otoritesi ciddi bir tehdit altına girmektedir. Kamu maliyesi adına vergisel kayıplar oluşmaktadır.

"Bu gerekli denetimleri yapmayan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorunudur"

Bu sorun, protokole ve mevzuata aykırı davranan ilaç firmalarının ve ilgili yönetmelik ve tebliğler kapsamında gerekli denetimleri yapmayan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorunudur. Yetkili kurumlarımız ve taraflardan çok acil çözüm talep ediyoruz. 32. Bölge Muğla Eczacı Odası olarak, Bu sorun, ivedilikle çözülmediği taktirde, Kamu kurum iskontosunu uygulamayan ilaç firmalarını kamuoyuyla paylaşacağımızı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu, kendi protokolüne ve ödeme sistemine sahip çıkmaya, denetim ve yaptırım görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. bu uygulamalar devam ettiği takdirde eczacılarımızın zararına satış yaparak faaliyetlerini sürdürmesi imkansız hale gelecek, ilaç hizmetinde sürdürülebilirlik tamamen ortadan kalkacaktır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Muğla, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Eczacıları 9.6 Milyon TL Zarar Hesapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:59:56. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Eczacıları 9.6 Milyon TL Zarar Hesapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.