Son Dakika Haberleri: Muğla Fethiye'de Tekne Battı, Seydikemer'de Sel Suları Kanyonu Doldurdu

Muğla Fethiye'de Tekne Battı, Seydikemer'de Sel Suları Kanyonu Doldurdu

26 dakika önce

Fethiye'de tekne battı, Seydikemer'de sel suları kanyonu doldurduMuğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli rüzgar yüzünden, marinada demirli olan bir gezi teknesi battı.

Fethiye'de tekne battı, Seydikemer'de sel suları kanyonu doldurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli rüzgar yüzünden, marinada demirli olan bir gezi teknesi battı. Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu ise dağdan inen sel sularıyla yarı yarıya doldu.

Fethiye ve Seydikemer'de dünden (pazartesi) beri süren olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde marinadaki 12 metrelik 'Benek' isimli günübirlik tur teknesi, yaklaşık 50 kilometre hızla esen şiddetli rüzgarın etkisiyle, bugün saat 12.00 sıralarında su alarak battı. Tekne battığı sırada içinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

SAKLIKENT KANYONUNU SEL SULARI DOLDURDU

Seydikemer ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu ise, dağdan inen sel sularından nasibini aldı. Yaklaşık 15 metrelik kanyonun yarısı suyla doldu. Ayrıca kanyon çevresindeki bazı işletmeler sel sularından zarar gördü. Kanyona girişlerin ise yasaklandığı belirtildi.

ULAŞIMA KAR ENGELİ

Seydikemer'in yüksek kesimi Karabel Mevkii'nde ise kar yağışı etkili oldu. Muğla ile Antalya'nın Korkuteli ilçesi arasındaki ulaşım, kar yağışı nedeniyle aksamaya başladı. Sürücüler, 1300 rakımlı Karabel Geçidi'nde de yolun kayganlaşması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, Fethiye ve çevresinde son 24 saatte metrekareye 15 kilogram yağış düştüğünü ifade etti. Fethiye ve Seydikemer çevresinde yükseklere kar yağarken, zaman zaman güney yönden yaklaşık 50 kilometre hızla esen fırtına da etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:09 Kaynak: DHA

Muğla, Fethiye, Seydikemer, Güncel
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