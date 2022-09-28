Kaza, saat 07.00 sıralarında, Beyobası Mahallesi Kocabel mevkisinde meydana geldi. Fethiye yönünden Muğla 'ya giden İbrahim Dural'ın kullandığı 48 EV 50 plakalı kamyonet, Ferdi Demirer (42) yönetimindeki 45 U 6545 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen İbrahim Dural'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Beyobası, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla gündem: Muğla'da kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

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