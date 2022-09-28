Muğla gündem: Muğla'da kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Muğla gündem: Muğla'da kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

28.09.2022 11:45
Muğla gündem: Muğla'da kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Muğla gündem haberine göre MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü İbrahim Dural (45), yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü İbrahim Dural (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Beyobası Mahallesi Kocabel mevkisinde meydana geldi. Fethiye yönünden Muğla'ya giden İbrahim Dural'ın kullandığı 48 EV 50 plakalı kamyonet, Ferdi Demirer (42) yönetimindeki 45 U 6545 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen İbrahim Dural'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Beyobası, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla gündem: Muğla'da kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

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