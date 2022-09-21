Ayrıca, helikopterde Türk pilot Ömer Kaan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem , kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'nci pilot Egor Turkov, mühendis Aleksandr Iakovlev, teknisyenler Alexey Volkov ve Georgıı Onuchin'in mürettebat olarak bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı 'nın Twitter 'daki hesabından Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, " Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Muğla haberleri: Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika

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