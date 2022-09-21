Muğla haberleri: Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika
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Muğla haberleri: Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (2)

21.09.2022 17:34
Muğla haberleri: Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (2)

Edinilen Muğla gelişmesine göre İÇİŞLERİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİİçişleri Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin açıklama yapıldı.

İÇİŞLERİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada,  "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun" denildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ayrıca, helikopterde Türk pilot Ömer Kaan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'nci pilot Egor Turkov, mühendis Aleksandr Iakovlev, teknisyenler Alexey Volkov ve Georgıı Onuchin'in mürettebat olarak bulunduğu bildirildi.


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Rüzgar alevleri harladı! Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Rüzgar alevleri harladı! Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Denizli Çardak'ta Helikopter Düştü. Vali Atik: Bir Kişinin Ağır Yaralı Olduğu Anlaşılmıştır Denizli Çardak'ta Helikopter Düştü. Vali Atik: Bir Kişinin Ağır Yaralı Olduğu Anlaşılmıştır
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla haberleri: Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberleri: Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika
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