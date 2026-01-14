Muğla Hastanesinde Hasta Güvenliğine Tehdit İddiası - Son Dakika
Muğla Hastanesinde Hasta Güvenliğine Tehdit İddiası

14.01.2026 11:47
Cumhur Uzun, Muğla Eğitim Hastanesi'nde diyaliz üniteleriyle ilgili denetim eksikliklerini sordu.

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde hasta güvenliğini tehdit eden bazı davranış ve uygulamaların olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde son üç yıl içinde diyaliz ünitelerine yönelik kaç denetim yapıldı" diye  sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde hasta güvenliğini ve sağlık hizmetinin ciddiyetini doğrudan tehdit eden uygulamalar oldğuu iddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Uzun, nöbet saatlerinde görevli sağlık personelinin görev tanımı dışında davranışlar sergileyerek tavla oynadıklarına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler, periton diyalizi gibi enfeksiyon, sepsis ve hayati risk barındıran bir tedavide yetkisiz ve sertifikasız personel görevlendirildiği iddiaları ile bu usulsüzlüklere itiraz eden sağlık çalışanlarının idari tasarruflarla cezalandırıldığı yönünde iddiaların bulunduğunu belirtti.

"Diyaliz gibi hayati öneme sahip bir alanda hasta güvenliğinin zafiyete uğratılması kabul edilemez"

Uzun, söz konusu iddiaların "münferit bir ihmalle" açıklanamayacağını, "açık bir yönetim ve denetim zaafına" işaret ettiğini ileri sürerek "Diyaliz gibi hayati öneme sahip bir alanda hasta güvenliğinin zafiyete uğratılması kabul edilemez. Mevzuata aykırı personel görevlendirmeleri varsa, buna izin verenlerin ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin siyasi ve idari sorumluluğu ortaya çıkarılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Hasta güvenliğini tehdit eden uygulamalara karşı çıkan sağlık çalışanlarının görev yerlerinin değiştirilmesi ve fiili sürgün niteliğinde görevlendirmelere tabi tutulmasının "hukuk devleti, iş sağlığı ve kamu yönetimi ilkeleriyle bağdaşmadığını" ifade eden Uzun, sağlık raporu bulunan bir diyaliz teknikerinin bu gerekçeyle yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bir ek binaya görevlendirilmesinin de ayrıca açıklanması gerektiğini kaydetti.

Uzun, "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde son üç yıl içinde diyaliz ünitelerine yönelik kaç denetim yapıldı, bu denetimlerde hangi eksikliklerin tespit edildi ve hangi idari yaptırımlar uygulandı" diye sordu.

Kaynak: ANKA

Diyaliz, Diyaliz, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Hastanesinde Hasta Güvenliğine Tehdit İddiası - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.