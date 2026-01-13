Muğla Hastanesinde Yetkisiz Diyaliz Uygulamaları İddiası

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde periton diyalizinde yetkisiz personel görevlendirildiği iddia edildi. Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şubesi Başkanı Abdullah Gül, "Periton diyalizi enfeksiyon, sepsis ve ölüm riski barındıran, yüksek uzmanlık ve sertifikasyon gerektiren bir tedavidir. Buna rağmen hasta güvenliği hiçe sayılarak yapılan bu görevlendirmeler, telafisi mümkün olmayan sonuçlara davetiye çıkarmaktadır" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde nöbet sırasında sağlık çalışanlarının tavla oynadığı ve periton diyalizinde yetkisiz personel görevlendirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şubesi Başkanı Abdullah Gül, şöyle konuştu:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde nöbet sırasında sağlık çalışanlarının tavla oynadığına dair görüntü ve bilgiler, sağlık hizmetinin ne denli ciddiyetsiz bir noktaya sürüklendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Gecesini gündüzüne katarak, insan hayatı için büyük bir özveriyle çalışan binlerce sağlık emekçisinin alın teri birkaç sorumsuz personelin umursamazlığıyla gölgelenemez. Ancak sorun bununla sınırlı değildir. Asıl vahim tablo diyaliz hizmetlerinin en kritik alanlarından biri olan periton diyalizinde mevzuata açıkça aykırı şekilde yetkisiz ve ehliyetsiz personelin görevlendirilmesidir. Periton diyalizi; enfeksiyon, sepsis ve ölüm riski barındıran, yüksek uzmanlık ve sertifikasyon gerektiren bir tedavidir. Buna rağmen hasta güvenliği hiçe sayılarak yapılan bu görevlendirmeler, telafisi mümkün olmayan sonuçlara davetiye çıkarmaktadır.

"Hasta sağlığını bu denli riske atan uygulamalar neden denetlenmemektedir?"

Buradan açıkça soruyoruz, periton diyalizinde yetkisiz personel çalıştırılmasına kim izin vermektedir? Hasta sağlığını bu denli riske atan uygulamalar neden denetlenmemektedir? Bu durum basit bir ihmal değil, açık bir yönetim zaafıdır. Ne yazık ki, bu usulsüzlüklere karşı çıkanlar korunmak yerine cezalandırılmaktadır. İtiraz edenler sürgünle susturulmaya çalışılmaktadır. Bunun en somut örneği yakın zamanda akciğer sönmesi nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmüş, halen sağlık raporu bulunan bir diyaliz teknikerinin, yalnızca bu usulsüzlüklere karşı çıktığı için 30 kilometre uzaklıktaki ek binaya görevlendirilmesidir. Bu uygulama ne vicdanla ne hukukla ne de kamu yönetimi anlayışıyla bağdaşmaktadır.

"Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin gecikmeksizin yapılmasını talep ediyoruz"

Ortaya çıkan tablo çok nettir; bazı yöneticiler için ne hasta sağlığının ne de çalışan sağlığının önemi kalmıştır. Tek amaç devletin binasında kurulan bu düzensizliği sürdürmek ve sorgulayanları sistem dışına itmektir. Devletin makamları kimsenin şahsi çiftliği değildir. Buradan Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Hasta güvenliğini tehdit eden bu uygulamalarla ilgili ivedilikle idari ve hukuki inceleme başlatılmasını, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin gecikmeksizin yapılmasını talep ediyoruz."