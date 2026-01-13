Muğla Hastanesinde Yetkisiz Diyaliz Uygulamaları İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muğla Hastanesinde Yetkisiz Diyaliz Uygulamaları İddiası

13.01.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Eğitim Hastanesi'nde yetkisiz personel ile periton diyalizi yapıldığı iddiaları gündemde.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde periton diyalizinde yetkisiz personel görevlendirildiği iddia edildi. Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şubesi Başkanı Abdullah Gül, "Periton diyalizi enfeksiyon, sepsis ve ölüm riski barındıran, yüksek uzmanlık ve sertifikasyon gerektiren bir tedavidir. Buna rağmen hasta güvenliği hiçe sayılarak yapılan bu görevlendirmeler, telafisi mümkün olmayan sonuçlara davetiye çıkarmaktadır" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde nöbet sırasında sağlık çalışanlarının tavla oynadığı ve periton diyalizinde yetkisiz personel görevlendirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şubesi Başkanı Abdullah Gül, şöyle konuştu:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde nöbet sırasında sağlık çalışanlarının tavla oynadığına dair görüntü ve bilgiler, sağlık hizmetinin ne denli ciddiyetsiz bir noktaya sürüklendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Gecesini gündüzüne katarak, insan hayatı için büyük bir özveriyle çalışan binlerce sağlık emekçisinin alın teri birkaç sorumsuz personelin umursamazlığıyla gölgelenemez. Ancak sorun bununla sınırlı değildir. Asıl vahim tablo diyaliz hizmetlerinin en kritik alanlarından biri olan periton diyalizinde mevzuata açıkça aykırı şekilde yetkisiz ve ehliyetsiz personelin görevlendirilmesidir. Periton diyalizi; enfeksiyon, sepsis ve ölüm riski barındıran, yüksek uzmanlık ve sertifikasyon gerektiren bir tedavidir. Buna rağmen hasta güvenliği hiçe sayılarak yapılan bu görevlendirmeler, telafisi mümkün olmayan sonuçlara davetiye çıkarmaktadır.

"Hasta sağlığını bu denli riske atan uygulamalar neden denetlenmemektedir?"

Buradan açıkça soruyoruz, periton diyalizinde yetkisiz personel çalıştırılmasına kim izin vermektedir? Hasta sağlığını bu denli riske atan uygulamalar neden denetlenmemektedir? Bu durum basit bir ihmal değil, açık bir yönetim zaafıdır. Ne yazık ki, bu usulsüzlüklere karşı çıkanlar korunmak yerine cezalandırılmaktadır. İtiraz edenler sürgünle susturulmaya çalışılmaktadır. Bunun en somut örneği yakın zamanda akciğer sönmesi nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmüş, halen sağlık raporu bulunan bir diyaliz teknikerinin, yalnızca bu usulsüzlüklere karşı çıktığı için 30 kilometre uzaklıktaki ek binaya görevlendirilmesidir. Bu uygulama ne vicdanla ne hukukla ne de kamu yönetimi anlayışıyla bağdaşmaktadır.

"Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin gecikmeksizin yapılmasını talep ediyoruz"

Ortaya çıkan tablo çok nettir; bazı yöneticiler için ne hasta sağlığının ne de çalışan sağlığının önemi kalmıştır. Tek amaç devletin binasında kurulan bu düzensizliği sürdürmek ve sorgulayanları sistem dışına itmektir. Devletin makamları kimsenin şahsi çiftliği değildir. Buradan Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Hasta güvenliğini tehdit eden bu uygulamalarla ilgili ivedilikle idari ve hukuki inceleme başlatılmasını, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin gecikmeksizin yapılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Diyaliz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Hastanesinde Yetkisiz Diyaliz Uygulamaları İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 14:06:44. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Hastanesinde Yetkisiz Diyaliz Uygulamaları İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.