MUĞLA Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi - Son Dakika

MUĞLA Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi

Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürpriziMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, körfez açıklarında 3 yunusun su sporları yapanlara yakın yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, körfez açıklarında 3 yunusun su sporları yapanlara yakın yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu. Cep telefonu ile o anları görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaşan Salih Tunç, heyecanlanıp, büyük keyif aldığını söyledi.

Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, personelini denetlemek için jet ski ile Uzunyalı mevkiindeki su sporları istasyonundan denize açıldı. Personellerini denetlendikten sonra dönüşe geçen Tunç'un karşısına 3 yunus çıktı. Yunuslar, jet ski ile ilerleyen Tunç'a bir süre eşlik etti. Jet skiyi durduran Tunç, suya dalıp, çıkaran adeta bir gösteri sunan yunuslara 20 metre kadar yaklaşıp, cep telefonu ile o anları görüntüledi. Sahilden yaklaşık 300 metre açıkta dolaşan 3 yunus, çevrede bulunan teknecilerin ilgisini çekti. Deniz paraşütü yapan bir teknenin çevresinde bir süre dolaşan yunuslar, dalarak gözlerden kayboldu.

O anları cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan

Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, "25 yıldır çok yunus gördüm ama ilk defa bu kadar korkmadan ve yakın şekilde yüzdüklerini gördüm. Bu muhteşem anı cep telefonumla çektim. Yanımda bir kişi daha olsaydı denize atlayıp yunuslarla beraber yüzecektim. Bu güzel olay kelimelerle anlatılmaz yaşanması lazım" dedi.

MUĞLA Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi

Marmaris, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 03:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Marmaris Körfezi açıklarında yunus sürprizi - Son Dakika
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