Muğla'nın 13 İlçesine Oyun Grupları ve Spor Aletleri Dağıtıldı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ortak kullanım alanlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla il genelinde oyun grubu ve peyzaj donatısı desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda 13 ilçeye bank, piknik masası, takım çocuk oyun grubu ile çeşitli açık alan spor aletleri kazandırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede bank, piknik masası, takım çocuk oyun grubu ile çeşitli açık alan spor aletleri dağıtıldı. Desteklerin son durağı Yatağan olurken, ilçeye bağlı Turgut ve Madenler Mahallesi'ne bank ve oyun grubu yerleştirildi.

Park, yeşil alan ve oyun alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde yürütülüyor.

Yatağan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Kaynar, desteğin önemine dikkati çekerek, "Bu katkılar çocuklarımıza ve ailelerine nefes olacak alanlar kazandırıyor. Desteklerini esirgemeyen Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Yatağan'da bugün 60 bank ve 6 oyun grubunu birçok noktaya yerleştirdik"

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, il genelindeki dağıtımların kapsamına değinerek, "Tüm ilçe belediyelerimizle bank, çatılı piknik masası, normal piknik masası ve yapısal aparat desteği sağlıyoruz. Yatağan'da bugün 60 bank ve 6 oyun grubunu birçok noktaya yerleştirdik. İl genelinde yaklaşık 40 oyun grubunu altılı setler halinde dağıtıyoruz. Egzersiz spor aletleri, banklar ve yeni tasarımlarla desteklerimiz devam ediyor. Ahmet Başkanımızın vizyonuyla ilçelerimize güçlü bir katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay da iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Ahmet Başkanımızla birlikte büyükşehir–küçükşehir ayrımını kaldırdık. Büyükşehir Belediyemiz park ve oyun alanlarında ciddi bir destek sağladı. Turgut ve Madenler mahallelerimize toplam 60 bank ve 6 oyun grubu kazandırıldı" diye konuştu.

"Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, desteklerin temel amacına ilişkin, "Muğla'nın her ilçesinde çocukların güvenle oynayabileceği, ailelerin nefes alabileceği yaşam alanlarını çoğaltıyoruz. İlçe belediyelerimizle iş birliği içinde kentimizin her noktasında eşit hizmet anlayışını güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye kouştu.