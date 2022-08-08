Bir kişinin hafif yaralandığı kaza, teknedekilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Bodrum, Bitez, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da iki tur teknesi çarpıştı, bir kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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