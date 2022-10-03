Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

03.10.2022 21:00
Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fanilya Mahallesi'nde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kazı alanına operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan M.K. ve F.K'yı suçüstü yakaladı.

Ekipler, olay yerinde yapılan incelemede 4 el yapımı dinamit lokumu, 100 gram nitrat gübre, dedektör, 2 jeneratör, 10 litre benzin, kazma, 2 balyoz, 2 murç, 2 levye, keser, 10 metre uzatma kablosu ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla spor haberi | Bodrum'da yarı maraton heyecanı Muğla spor haberi | Bodrum'da yarı maraton heyecanı
Kaynak: AA

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 04:12:51. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement