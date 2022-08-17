Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada, tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fethiye'de uyuşturucu ve tabanca bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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