Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki bazı okullarda eğitime yarın ara verildi - Son Dakika

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen-Göncüler, Kuyualan, Erikli-Topalak, Çatak, Burnugoz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını yürütüyor

Öte yandan, ilçede belediye ekiplerince kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine, dün akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekiplerin yoğun çaba göstererek sabaha kadar yolları ulaşıma açtıklarını bildirdi.

Ulaşıma kapalı yol bulunmadığını belirten Demir, belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğunu ifade etti.