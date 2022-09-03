Ekipler, 9 sürücüye aracın tescil kayıtlarına işletmeksizin yazı, resim, reklam, işaret ve ışıklandırma kullanmak, 6 sürücüye psikoteknik yaptırmamak, 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmak ve 1 sürücüye de ferdi koltuk sigortası yaptırmamaktan toplam 13 bin 447 lira ceza kesti.

Kaynak: AA

Marmaris, Tragger, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da kurallara uymayan cip safari sürücülerine para cezası kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.