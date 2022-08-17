Muğla'da park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Muğla'da park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

17.08.2022 13:14
Muğla'da park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeyken yanan kamyonette büyük çapta hasar oluştu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeyken yanan kamyonette büyük çapta hasar oluştu.

Düğerek Mahallesi pazar yerinde park halindeki 48 AHU 525 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevler kamyoneti sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olayda kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının kamyonetin kasasında bulunan kağıt ve diğer malzemelerin alev alması sonucu çıktığı tespit edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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