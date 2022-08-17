Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Levent Yüksel, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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