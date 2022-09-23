Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

Jandarma, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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