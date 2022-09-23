Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı

23.09.2022 22:10
Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Jandarma, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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