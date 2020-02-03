Muğla otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Muğla otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

6 saat önce

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralıMUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Yatağan- Milas karayolu Tuzabat mevkiinde meydana geldi. Erdal Eren Yılmaz'ın kullandığı 34 BGK 008 plakalı otomobil, önünde giden Mevlit Külahlı yönetimindeki 58 LV 865 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğuna sıkışan Erdal Yılmaz ile birlikte kazada yaralanan aynı araçta bulunan Meryem Yılmaz ve Maya Yılmaz, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Yılmaz'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Mevlit Külahlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Yatağan, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:06 Kaynak: DHA
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