Muğla'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı

Muğla çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla çevrelerinde devam eden sağanak ile gök gürültülü yağışların çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.