Muğlaspor: 1-3

STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Yavuz Bahadır Ordu, Caner Kurt

YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan, Yameogo (Dk. 46 Kerem Can ), Yalçın, Ercan, Erhan, Gökhan (Dk. 62 Ceyhun ), Oğuz, Plumain (Dk. 46 Savicevic), Enes (Dk. 62 Nadir), Gyasi, AhmethanMUĞLASPOR: Nusret, Mehmet, Süleyman (Dk. 55 Barış Sungur), Mümin (Dk. 83 İlkay Gül), İbrahim Can Köse, İbrahim İçuz, Ömer (Dk. 68 Erol), Polat, Emre, Muhammed, Nizamettin (Dk. 68 Asım)GOLLER: Dk. 29 Enes (Yılport Samsunspor ) Dk. 30 ve 38 İbrahim Can Köse, Dk. 55 Mehmet Yeniler (Muğlaspor)SARI KARTLAR: Kerem Can, Oğuz, (Yılport Samsunspor) Nusret Can (Muğlaspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında konuk ettiği Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Muğlaspor'a 3-1 mağlup oldu.13'üncü dakikada Erhan'ın pasıyla buluşan Gyasi'nin şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.29'uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahası içinde Ahmethan'ın pasıyla buluşan Enes'in şutunda top ağlarla buluştu. 1-031'inci dakikada ani gelişen Muğlaspor atağında ceza sahasına yapılan ortada İbrahim Can Köse'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-138'inci dakikada Muğlaspor atağında İbrahim Can Köse'nin kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-2

56'ncı dakikada Muğlaspor'un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Mehmet Yeniler'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3