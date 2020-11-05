Muğlaspor: 1-3

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında konuk ettiği Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Muğlaspor'a 3-1 mağlup oldu.13'üncü dakikada Erhan'ın pasıyla buluşan Gyasi'nin şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.29'uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahası içinde Ahmethan'ın pasıyla buluşan Enes'in şutunda top ağlarla buluştu. 1-031'inci dakikada ani gelişen Muğlaspor atağında ceza sahasına yapılan ortada İbrahim Can Köse'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-138'inci dakikada Muğlaspor atağında İbrahim Can Köse'nin kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-2

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