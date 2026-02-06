Muğlaspor'da Bahis Cezaları Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muğlaspor'da Bahis Cezaları Sona Erdi

06.02.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor'da bahis cezası alan 4 futbolcu bu hafta iç sahada İnegölspor'a karşı oynayabilecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 13 maçtır bileği bükülmeyip şampiyonluk yarışında 1 maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Muğlaspor'da bahis soruşturması sebebiyle 3'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 4 futbolcunun cezaları sona erdi. Yeşil-beyazlılarda takımın önemli isimlerinden Serhat Enes Çalışkan, Berat Çelebi, Yalçın Eycan Kaya ve Muhammet Enes Gök bu hafta iç sahadaki İnegölspor maçında sahalara dönebilecek. Toplam 11 futbolcusu bahisten ceza alan Muğlaspor'da daha önce 45'er gün ceza alan Fatih, Batuhan ve Yiğit Siraç'ın cezaları bitmişti. Muğla ekibi 12 ay ceza alan Cengiz Ötkün'le ise yollarını ayırmıştı.

Kaynak: DHA

İnegölspor, Futbol, Ceza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'da Bahis Cezaları Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:00:51. #7.11#
SON DAKİKA: Muğlaspor'da Bahis Cezaları Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.