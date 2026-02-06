Muğlaspor'da Bahis Cezaları Sona Erdi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 13 maçtır bileği bükülmeyip şampiyonluk yarışında 1 maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Muğlaspor'da bahis soruşturması sebebiyle 3'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 4 futbolcunun cezaları sona erdi. Yeşil-beyazlılarda takımın önemli isimlerinden Serhat Enes Çalışkan, Berat Çelebi, Yalçın Eycan Kaya ve Muhammet Enes Gök bu hafta iç sahadaki İnegölspor maçında sahalara dönebilecek. Toplam 11 futbolcusu bahisten ceza alan Muğlaspor'da daha önce 45'er gün ceza alan Fatih, Batuhan ve Yiğit Siraç'ın cezaları bitmişti. Muğla ekibi 12 ay ceza alan Cengiz Ötkün'le ise yollarını ayırmıştı.