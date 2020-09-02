Muğlaspor'dan 3 takviye daha

TFF 3. Lig'de Başkan Erol Kapiz'in güven tazelediği genel kurulun ardından yeni sezon yapılanmasında Muğlalı isimleri tercih ederek teknik direktörlük görevine Egemen Urhan'ı getirip, eski futbolcuları Polat Ertek ile Süleyman Çelik'i yuvaya döndüren Muğlaspor, transferde yine tanıdık seçti. Yeşil-beyazlı ekip geçen sezonu Sivas Belediyespor'da geçiren takımın eski kalecisi 29 yaşındaki Barış Başkan ve altyapıdan profesyonel olup geçen sezonu Yatağanspor'da geçiren 26 yaşındaki orta saha Nizamettin Emirhan Kılınç'ı renklerine bağladı. Muğlaspor, son olarak Payasspor'dan gol kralı unvanı bulunan 33 yaşındaki forvet Mümin Aysever'e imza attırdı. Kariyerinde Bodrumspor, Sakaryaspor, İnegölspor ve Tarsus İdmanyurdu'yla şampiyonluklar yaşayan golcü, 3. Lig'de 253 maçta 109 kez ağları sarstı.

