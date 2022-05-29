MUHAMMED, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU - Son Dakika
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MUHAMMED, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU

29.05.2022 17:53

AKSARAY'da, sıcak havada bunalınca gölete giren Muhammed Candan (17), hayatını kaybetti.

AKSARAY'da, sıcak havada bunalınca gölete giren Muhammed Candan (17), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cerran Gölet'inde meydana geldi. Muhammed Candan, dört arkadaşıyla birlikte gezmek için Bağlıkaya beldesindeki gölete geldi. Serinlemek için suya giren Candan, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadı. Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Candan'ın cansız bedenine ulaştı Candan 'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Arkadaşları göl kenarında gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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MUHAMMED, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU
MUHAMMED, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU
MUHAMMED, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU
MUHAMMED, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU
MUHAMMED, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU
MUHAMMED, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU

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ÇOBAN, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU ÇOBAN, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı
Kaynak: DHA

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