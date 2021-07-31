Muharrem İnce: Bana kimse doğal bir olay olduğunu anlatamaz - Son Dakika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce orman yangınlarıyla ilgili, "Bu bir sabotaj mıdır yoksa doğal bir olay mıdır? Bana kimse doğal bir olay olduğunu anlatamaz. Bana inandırıcı gelmiyor. Ama yine de devletin açıklamalarını bekleyeceğiz" dedi.

Muharrem İnce, partisinin Ankara İl Başkanlığı kongresinde konuştu. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına değinen İnce, "57 yaşındayım. Manavgat'ta hayatımda hiç bu kadar felaket görmedim. 1999 depreminin içindeydim. Yangında onlarca köy yok olmuş, haritadan silinmiş. Bağlı köpekler cayır cayır yanmış. Atlar yanmış. Bir yeşil dal yok, bırak hayvanı. Kurt, kuş ölmüş. Güvercinler ölmüş. Bir arazöz olsa bir TOMA olsa kurtarır. Vatandaş 'buzağılarım cayır cayır yandı' diyor. Evi yanmış. Bir dal yok. Yeşil bir dal yok" dedi.

'ORMANLARI KORUYACAK UÇAĞIMIZ YOK'İnce, kamuoyunda tartışılan Türk Hava Kurumu uçakları ile ilgili de "3 tane kiralık uçak var. 98 yerde yangın çıkmış. Türk Hava Kurumu'nun modern o işe müdahale edebilecek uçağı yokmuş. Niye yok? 19 senedir iktidardasın, niye yok? 13 tane uçağın var, dünyanın en büyük uçağı sende. Ormanlarımız yanıyor. Ülkenin yüzde 29'u orman, onları koruyacak uçağımız yok" diye konuştu.'SABOTAJ MI DOĞAL BİR OLAY MI'

İnce, orman yangınlarının çıkış nedeninin doğal bir olay olduğuna inanmadığını da vurgulayarak, "Bu bir sabotaj mıdır yoksa doğal bir olay mıdır? Bana kimse doğal bir olay olduğunu anlatamaz. Bana inandırıcı gelmiyor. Ama yine de devletin görevlilerinin açıklamalarını bekleyeceğiz elbette. Eğer sabotajsa, eğer terör örgütleri bunu yapmışsa yazıklar olsun size, sizin istihbaratınıza da. Ne sınırlarımızı ne de ormanlarımızı koruyabildiniz" ifadelerini kullandı.

- Ankara