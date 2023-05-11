Adaylığı bırakan Muharrem İnce'den yeni paylaşım! Ağlayan partili gençleri teselli etti - Son Dakika
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Adaylığı bırakan Muharrem İnce'den yeni paylaşım! Ağlayan partili gençleri teselli etti

11.05.2023 21:01

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sebebiyle üzülen gençleri teselli ettiği anları sosyal medyadan paylaştı. İnce paylaşımına "Çocuklar, evlatlarım; asla üzülmeyin, asla ağlamayın, kendinizi yıpratmayın. Sizlerden isteğim; Atatürkçülerin Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edilmesi için oylarınızı Memleket Partisi'ne vermenizdir" notunu düştü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, "Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar" dedi.

GENÇLERİ TESELLİ ETTİ

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. İnce, adaylıktan çekilmesi nedeniyle üzüntü yaşayan gençleri teselli ettiği anların videosunu yayınlayıp bir de not düştü.

"KENDİNİZİ YIPRATMAYIN"

İnce paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çocuklar, evlatlarım; asla üzülmeyin, asla ağlamayın, kendinizi yıpratmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Karanlıklardan aydınlığa sizinle birlikte çıkacağımıza olan inancım tam benim. Sizlerden isteğim; Atatürkçülerin Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edilmesi için oylarınızı Memleket Partisi'ne vermenizdir. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum"

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den yeni paylaşım! Ağlayan gençleri böyle teselli etti
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Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

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