Muharrem İnce'ye kumpas davasında yeni gelişme: Savcı mütalaasını açıkladı

08.01.2026 15:16
Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekont ve İnce'ye ait olduğu iddia edilen özel görüntüleri yaymakla suçlanan 12 sanığın yargılandığı dava Ankara'da devam etti. Savcı, bazı sanıklar için beraat, bazıları için ise hapis cezası talep ederken, duruşma 8 Nisan'a ertelendi.

Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımları ve İnce'ye ait olduğu iddia edilen sahte cinsel içerikli görüntüleri yayımladıkları öne sürülen 12 sanığın yargılandığı davada, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

HAKARET SUÇUNDA ÖN ÖDEME TARTIŞMASI

Cumhuriyet Savcısı Alperen Alkılınç, sanıkların büyük kısmı için, İnce'ye yönelik "hakaret" suçunun ön ödemeye tabi olduğunu ve sanıkların ödemeyi yaptıklarını belirterek, dava konusu eylemlerin düşürülmesini talep etti. Ön ödeme yapmayan sanık Arkan G. hakkında ise hapis cezası istendi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETVE KİŞİSEL VERİLE YAYMA SUÇU

Savcı, sanıklardan bazıları için "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak hapis cezası verilmesini talep etti. Sahte dekont eylemlerine ilişkin olarak, sanıkların "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraat etmeleri, ancak "kişisel verileri hukuka aykırı yayma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

ÖZEL HAYAT İDDİALARINDA BERAAT TALEBİ

Özel hayatın gizliliğine ilişkin iddialarda ise savcı, İnce'ye ait olmadığı belirlenen görüntü ve sesler nedeniyle sanıkların beraatini talep etti.

Sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme, talebi kabul ederek duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

İDDİANAMEDE HANGİ SUÇLAR VAR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı yaymak" ve "sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

