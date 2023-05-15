Muharrem İnce ilk defa konuştu: Umut her zaman vardır - Son Dakika
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Muharrem İnce ilk defa konuştu: Umut her zaman vardır

15.05.2023 21:14

Hakkında çıkan kaset iddiaları sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce, seçimlerin sonuçlanması sonrası ilk paylaşımını yaptı. Destekçilerine seslenen İnce, "Gençler, evlatlarım, biz 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkında çıkan kaset iddialarının ardından son anda adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. İnce, "Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim. 45 gündür itibar suikastı yapıyorlar. Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın." demişti.

MECLİS'E GİREMEDİLER

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yarıştan çekilen İnce'nin oylarının geçerli sayılacağını duyurmuştu. Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 0,43 oy aldı. İnce'nin toplam oy sayısı 234 bin 217 oldu. Memleket Partisi'nin oy oranı ise 0,92'de kaldı. Böylece İnce'nin partisi Meclis'e giremedi.

İNCE'DEN YENİ PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Destekçilerine seslenen İnce, "Gençler, evlatlarım, biz 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce seçim sonuçlarının ardından sessizliğini bozdu: Umut her zaman vardır
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Son Dakika Güncel Muharrem İnce ilk defa konuştu: Umut her zaman vardır - Son Dakika


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