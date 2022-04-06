MUHASEBECİNİN BANKADAN ÇEKTİĞİ 820 BİN LİRANIN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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MUHASEBECİNİN BANKADAN ÇEKTİĞİ 820 BİN LİRANIN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA

06.04.2022 11:48

ADANA'da muhasebeci E.P.?nin, patronun talimatıyla bankadan çekip, hafif ticari araca koyduğu 820 bin lira çalındı.

ADANA'da muhasebeci E.P.?nin, patronun talimatıyla bankadan çekip, hafif ticari araca koyduğu 820 bin lira çalındı. Bölgeye sahte plakalı otomobille geldikleri belirlenen 2 şüphelinin parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Mart'ta öğle saatlerinde Atikop Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plastik firması sahibi Ali Başak, muhasebecisi E.P.'yi 820 bin lira çekmesi için banka şubesine gönderdi. Parayı çeken E.P., şirkete ait 01 HP 286 plakalı hafif ticari araca binip para dolu poşeti ön koltuğa koydu. Paranın eksik olduğunu fark eden E.P. yeniden banka şubesine girdi. Bu sırada E.P.'yi takip eden kimliği belirsiz kişiler de aracın kilitli olmayan kapısını açıp, 820 bin lirayı alıp kaçtı.

Araca döndüğünde paranın olmadığını gören E.P., durumu önce polise ardından da patronu Ali Başak'a bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada 2 şüphelinin, olay yerine geldiği otomobilin plakasının sahte olduğu tespit edildi. Araçtan parmak izi alan ekipler, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.

MUHASEBECİNİN BANKADAN ÇEKTİĞİ 820 BİN LİRANIN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA
MUHASEBECİNİN BANKADAN ÇEKTİĞİ 820 BİN LİRANIN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA
MUHASEBECİNİN BANKADAN ÇEKTİĞİ 820 BİN LİRANIN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA
MUHASEBECİNİN BANKADAN ÇEKTİĞİ 820 BİN LİRANIN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA
MUHASEBECİNİN BANKADAN ÇEKTİĞİ 820 BİN LİRANIN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA
MUHASEBECİNİN BANKADAN ÇEKTİĞİ 820 BİN LİRANIN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHASEBECİNİN BANKADAN ÇEKTİĞİ 820 BİN LİRANIN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUHASEBECİNİN BANKADAN ÇEKTİĞİ 820 BİN LİRANIN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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