Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü
Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü

Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü
26.11.2025 13:30
Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, mide, böbrek ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlık sonucu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan hastanede Böcek'in bulunduğu kattaki koridora girişin kapatıldığı görüldü. Endoskopi ve tetkiklerin ardından Böcek, tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklu bulunduğu cezaevinde aniden rahatsızlandı.

Acil hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü

HASTANEYE KALDIRILDI

Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle Böcek, acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Böcek için hastanede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı ve bulunduğu kattaki koridora girişin kapatıldığı görüldü.

Acil hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü

ENDOSKOPİ YAPILIP TEKRAR CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Muhittin Böcek, endoskopi ve tetkiklerinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Prostat büyümesi olan Böcek için geçtiğimiz günlerde ameliyat olmasına karar verilmişti.

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü - Son Dakika
