Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı

07.10.2022 11:02

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin olarak açılan soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Verilen kararda Yıldız'ın ölümünün "kazara" meydana geldiği belirtildi.

16 Mayıs'ta ikametgahının otoparkında kendisine ait aracın altında sıkışan Yıldız, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine açılan soruşturma kapsamında, görgü tanıkları ile Yıldız'ın eşinin ifadesine başvuran savcılık, ayrıca otomobilde şüpheli bir durum olup olmadığının tespiti için bilirkişi görevlendirdi.

KAZANIN NASIL OLDUĞU AYRINTILI ANLATILDI

Soruşturma dosyasına 25 Ağustos'ta sunulan bilirkişi raporunda, aracın iç ve dış aksamları ile motorunda dış müdahaleye rastlanılmadığı belirtilerek, şu değerlendirmeye yer verildi: "Aküsü deşarj olan aracı marş ile çalıştıramayan müteveffa, bunun üzerine aracın arkasına geçerek bulunduğu düz zeminden sokak asfalt yüzeyine doğru aracı itmeye başlamıştır. Bu esnada eğimli kesimde durduramadığı araç, geriye giderek kendisine çarpmış, apartmanın otoparkını çevreleyen duvara kadar sürükledikten sonra durabilmiştir. Kazanın bu şekilde meydana geldiği görüş ve kanaatine varılmıştır."

DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı, Yıldız'ın ölüm sebebi hakkında kesin bir kanaate varamadığı için soruşturma dosyası, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Birinci İhtisas Kuruluna gönderildi. Kurulun 8 Eylül tarihli raporunda, "Kişinin ölümü, genel beden travmasına bağlı çoklu kot, ekstremite, kalça kemiği kırıklarıyla birlikte akciğer yaralanması, göğüs boşluklarına hava ve kan birikimi sonucu meydana geldiği oy birliğiyle mütalaa edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada dosya kapandı

KOMŞUSU DA OLAYI ANLATTI

Takipsizlik kararında, tanık beyanına da yer verildi. Yıldız ile aynı apartmanda oturan S.A, çocuğuyla ilgilendiği sırada dışarıdan "pat" diye bir ses duyduğunu, pencereden dışarı baktığında otomobili, otoparkın duvarının bitişiğinde gördüğünü söyledi. Yaklaşık 3 dakika sonra yeniden pencereden baktığında aracın altında yüzüstü yatan birisini gördüğünü anlatan tanık S.A, 112 çağrı merkezini aradığını, ardından komşulara haber verdiğini anlattı.

"KAZADA KUSURU BULUNAN KİŞİLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki Fatma Yıldız da eşinin polis memuru olduğunu, herhangi bir düşmanının olmadığını, kazadan birkaç gün önce eşinin akü takviyesi yaparak otomobili çalıştırdığını aktardı. Olay günü iş yerine gitmek için eşi evden ayrıldıktan bir süre sonra kendisinin de sağlık ocağına gittiğini belirten Yıldız, "Aşağı indiğimde eşimi evin etrafında göremedim, işe gittiğini düşündüm. Sağlık ocağına gittim, muayene olmak için beklerken komşum aradı, 'Sizin aracın altında biri yatıyor' dedi. Hemen olay yerine gittim, aracın altından çıkarılan kişiyi gösterdiklerinde eşim olduğunu söyledim. Kazaya dahil olan ya da kusuru bulunan kişilerden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

"OLAY KAZAEN MEYDANA GELDİ"

Tanık beyanı, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda, Yıldız'ın ölümüyle sonuçlanan kazanın şüpheli olduğuna dair herhangi bir belge, bilgi ve delilin bulunmadığı belirtilen kararda, "Tanıkların, şüpheli bir durum görmediklerini belirttikleri, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve olayın kazaen meydana geldiği, bu haliyle kovuşturma yapma olanağı bulunmadığı anlaşılmakla olay hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir." denildi.

Buna göre, Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyası kapandı.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Adli Tıp Kurumu, Erol Yıldız, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada 'herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı' için dosya kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı - Son Dakika
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