Muhtar asfalt istedi, İzmit Belediyesi anında yaptı - Son Dakika

İzmit Belediyesi, muhtardan gelen talep sonrasında Kemalpaşa Mahallesi Limonluk Geçidi Sokak'ta asfalt çalışması gerçekleştirdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz Cumartesi günü yol çalışması devam eden İmaret Yokuşu ve Yamaç sokaklarda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Engin Çevrim Limonluk Geçidi Sokak'ta uzun süredir bakımsız olan yolun bakım ve onarımı adına bir istekte bulundu. İsteği geri çevirmeyen Başkan Hürriyet'in talimatları ile çalışma başlatan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Limonluk Geçidi Sokak'ta bulunan deforme olmuş yolu asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Çalışmalarda 55 metre uzunluğundaki yola 60 ton sıcak asfalt serildi. - KOCAELİ