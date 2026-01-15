Muhtar Balkaya Kar Küreme İle Yollari Açıyor - Son Dakika
Muhtar Balkaya Kar Küreme İle Yollari Açıyor

Muhtar Balkaya Kar Küreme İle Yollari Açıyor
15.01.2026 13:16
Muş'ta muhtar Nasır Balkaya, traktörüyle köy yollarını kışın açarak vatandaşlara yardımcı oluyor.

Muş'ta muhtar Nasır Balkaya, 7 yıldır traktörün arkasına taktığı kar küreme aparatıyla Çatbaşı köyünün içindeki yolları açıyor.

Çatbaşı köyünde 7 yıldır muhtarlık görevini yürüten Balkaya, kışın köydeki yolları temizlemek için traktörün arkasına kar küreme aparatı takmaya karar verdi.

İl Özel İdaresi ekiplerinden de destek alan Balkaya, traktörüne taktığı kar küreme aparatıyla köy yolunun yanı sıra evlerin önlerini, cami ve okul bahçesini, samanlık ile ahırlara giden yolları temizliyor.

Muhtar Balkaya, gazetecilere, her kar yağışından sonra traktörle köydeki yolları açtığını söyledi.

Vatandaşlara kolaylık sağlamak için yolları temizlediğini ifade eden Balkaya, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi ekipleri görevini fazlasıyla yapıyor. Ben de köy içindeki yolları temizliyorum. İnsanlarımız çiftçilik yapıyor, ben de çiftçiyim. İnsanların yaşadığı sıkıntıyı biliyorum. Kışın kar yağdığında hem İl Özel İdaresine destek olmak hem de vatandaşımıza yardımcı olmak için köy içindeki yolları temizliyoruz. Özellikle okulun önü çok önemli. Çocuklarımızın mağdur olmaması için hemen müdahale ediyorum."

Köy sakinlerinden Bülent Subaşı ise "Köy içindeki tüm yolları, mezra, ahır yollarını temizliyor. Kar nedeniyle insanlar köyde sıkıntı yaşıyordu. Muhtarımız da vatandaş mağdur olmasın diye evlerin önlerini, samanlıkların ve ahırların yollarını traktörüyle açıyor." dedi.

Mehmet Tatar ise bu yıl kış şartlarının ağır geçtiğini belirterek, "Yıllardır böyle bir kar görmedik. Bu yıl çok kar yağdı. Yollarımız sık sık kapanıyor. Muhtarımız traktörüyle yollarımızı ücretsiz açıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhtar Balkaya Kar Küreme İle Yollari Açıyor - Son Dakika

