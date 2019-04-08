Son Dakika Haberleri: Muhtar Seçilen Fetö Sanığı Mazbata Alamayacak

Muhtar Seçilen Fetö Sanığı Mazbata Alamayacak

47 dakika önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kadılı Mahallesi'nde muhtar seçilen eski hakim Hüseyin Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamına meslekten ihraç edildiğinin ve hakkında dava açıldığının belirlenmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulunca...

Muhtar Seçilen Fetö Sanığı Mazbata Alamayacak, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kadılı Mahallesi'nde muhtar seçilen eski hakim Hüseyin Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamına meslekten ihraç edildiğinin ve hakkında dava açıldığının belirlenmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) mazbatanın en çok oy alan ikinci adaya verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğanşehir İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Kadılı Mahallesi muhtarlığına seçilen Hüseyin Arslan'ın 2016'da meslekten ihraç edildiği ve sanık sıfatıyla İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı bilgisine ulaşıldığını belirterek YSK'den görüş istedi.

YSK'den Doğanşehir İlçe Seçim Kuruluna gönderilen ve oy birliğiyle alınan kararda, "692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerinden Hüseyin Arslan'a mazbata verilemeyeceği, seçilme yeterliliğini taşıyan ve Hüseyin Arslan'dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiği" belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:09 Kaynak: AA

Doğanşehir, Hüseyin Arslan, Güncel
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