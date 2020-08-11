Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Karalar köyü muhtarı Esman Polat, geçen hafta oğlunu evlendirdi. Açık havada yapılan düğün törenine katılanlar dakikalarca havaya ateş etti. Muhtar dahil, genç yaşlı, kadın erkek tabanca, tüfek ve otomatik silahlarla havaya ateş edenler çevrede dolaşan çocuklara aldırış etmedi.

Karalar köyünde ikinci dönem muhtarlık görevini yapan Esman Polat, büyük oğlu Sinan Polat için köyde açık bir alanda geçen hafta düğün yaptı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı düğüne katılanlar koronavirüs tedbirlerine uymayarak, maskesiz halay çekti. Sosyal mesafenin kaybolduğu düğünde davetlilerin silahla havaya ateş etmesi ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

KADIN ERKEK SİLAHLARI PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Düğün törenine katılan genç yaşlı, kadın erkek bir çok kişi tabanca, tüfek ve otomatik silahlarla havaya ateş etti. Muhtar Polat da beylik tabancasıyla ateş edenlere katıldı. Dakikalarca, insanların arasında ve çevrede dolaşan çocuklara aldırış etmeden tabancalarını ateşleyenler korku dolu anlar yaşattı.

JANDARMA KÖYE GİTMEDİ İDDİASI

Düğün sırasında yaklaşık yarım saat hiç kesilmeden ateş edilmesine rağmen köye jandarma ekiplerinin gitmediği ileri sürüldü. Düğünde şans eseri yaralanan olmazken bazı araçlara kurşun isabet ettiği iddia edildi.