Muhtarlar Derneği Başkanı Vefat Etti
58 dakika önce
Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Dernek başkanı 72 yaşındaki Erdal Yağlıcı vefat etti.
Malatya
Kayısı Kent Muhtarlar Dernek başkanı 72 yaşındaki Erdal Yağlıcı vefat etti.
5 dönem Battalgazi
ilçesi Halfettin Mahallesi muhtarlığı yaptıktan sonra 2014 yılında muhtarlık görevini bırakarak Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanlığını aktif olarak sürdüren Erdal Yağlıcı yaklaşık 6 aydır tedavi görüyordu.
Tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybeden Yağlıcı'nın cenazesi Malatya Şehir Mezarlığında öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakiben defnedildi.
Cenaze Namazına Vali Aydın
Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, Emniyet Müdürü Ömer Urhal
ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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