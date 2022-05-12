"Müjdemi İsterim" filminin çekimleri başladı - Son Dakika
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"Müjdemi İsterim" filminin çekimleri başladı

12.05.2022 17:53
"Müjdemi İsterim" filminin çekimleri başladı

Senaryosunu Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı'nın kaleme aldığı "Müjdemi İsterim" filminin ön hazırlık sürecinin ardından çekimlerine başlandı.

Senaryosunu Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı'nın kaleme aldığı "Müjdemi İsterim" filminin ön hazırlık sürecinin ardından çekimlerine başlandı.

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını ise Erol Avcı'nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor.

Komedi türündeki filmin başrollerinde Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum yer alıyor.

Filmin sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.

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Erol Avcı, Onur Kaya, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Müjdemi İsterim' filminin çekimleri başladı - Son Dakika


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