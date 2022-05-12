Senaryosunu Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı'nın kaleme aldığı "Müjdemi İsterim" filminin ön hazırlık sürecinin ardından çekimlerine başlandı.
Yapımını TMC'nin, yapımcılığını ise Erol Avcı'nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor.
Komedi türündeki filmin başrollerinde Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum yer alıyor.
Filmin sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Müjdemi İsterim' filminin çekimleri başladı - Son Dakika