Mülki İdare Amirleri 10 Ocak\'ta Buluştu

14.01.2026 12:54
Vali Çiftçi, 10 Ocak İdareciler Günü'nde mülki idare amirleriyle bir araya geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Erzurum'da görev yapan mülki idare amirleriyle bir araya geldi.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Tarih boyunca devlet politikalarının başarıyla uygulanmasında ve reformların hayata geçirilmesinde öncü rol üstlenen; vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin sunulmasında en önemli sorumlulukları omuzlayan ve mesai mefhumu gözetmeksizin yurdun dört bir köşesinde devletimizi temsil eden mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü kutlu olsun" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yerel, Son Dakika

