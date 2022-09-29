MULTAN, 29 Eylül (Xinhua) -- Ekonomisi büyük ölçüde pamuk üretimine ve ilgili sektörü tekstile dayalı olan Pakistan 'da pamuk üretimi ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası. Pamuk, ülkedeki en önemli statüye sahip mahsuller arasında bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Pamuk Hasadı Zamanı - Son Dakika

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