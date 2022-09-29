Pakistan'da Pamuk Hasadı Zamanı - Son Dakika
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Pakistan'da Pamuk Hasadı Zamanı

29.09.2022 17:14
Pakistan'da Pamuk Hasadı Zamanı

MULTAN, 29 Eylül (Xinhua) -- Ekonomisi büyük ölçüde pamuk üretimine ve ilgili sektörü tekstile dayalı olan Pakistan'da pamuk üretimi ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası. Pamuk, ülkedeki en önemli statüye sahip mahsuller arasında bulunuyor.

MULTAN, 29 Eylül (Xinhua) -- Ekonomisi büyük ölçüde pamuk üretimine ve ilgili sektörü tekstile dayalı olan Pakistan'da pamuk üretimi ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası. Pamuk, ülkedeki en önemli statüye sahip mahsuller arasında bulunuyor.

Pakistan'da Pamuk Hasadı Zamanı

Pakistan'ın Multan şehrindeki bir pamuk tarlasında pamuk hasadı yapan bir çiftçi, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Mansoor/Xinhua)

Pakistan'da Pamuk Hasadı Zamanı

Pakistan'ın Multan şehrindeki bir pamuk tarlasında pamuk hasadı yapan bir çiftçi, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Mansoor/Xinhua)

Pakistan'da Pamuk Hasadı Zamanı

Pakistan'ın Multan şehrindeki bir pamuk tarlasında pamuk hasadı yapan çiftçiler, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Mansoor/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Pakistan, Multan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Pamuk Hasadı Zamanı - Son Dakika

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