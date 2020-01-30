Mülteci çocuklar, hayatını kaybeden vatandaşlar için hatmi şerif okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mülteci çocuklar, hayatını kaybeden vatandaşlar için hatmi şerif okudu - Son Dakika

Mülteci çocuklar, hayatını kaybeden vatandaşlar için hatmi şerif okudu

7 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Destek Merkezinde kalan Afganistan, Türkmenistan, Pakistan uyruklu çocuklar Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlara hatmi şerif okudu.

Mülteci çocuklar, hayatını kaybeden vatandaşlar için hatmi şerif okudu, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Destek Merkezinde kalan Afganistan, Türkmenistan, Pakistan uyruklu çocuklar Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlara hatmi şerif okudu.


Çocuk Destek Merkezinde okunan hatmi şerifin duasına Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, Aziziye Müftüsü Ebubekir Bayrak, Aziziye Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Güney, Aile Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Nuran Bayrak, Yarımca Cami İmamı Mustafa Karsuoğlu, Çocuk Destek Merkezi Müdürü Seyfullah Yazık, Çocuk Destek Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Gömleksiz katıldı.


Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, çocuklara duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, vefat eden depremzedelere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise kuruluştaki çocuklara dini eğitimlerde verildiğini belirterek, eğitimlere destek veren İl Müftüsü Sula ve ekibine teşekkür etti.


İlbaş, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara şifa dileklerinde bulundu.


Konuşmaların ardından okunan hatmi şeriflerin duası İl Müftüsü Sula tarafından yapıldı. - ERZURUM

Malatya, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koku üzerine eve giden belediye ekipleri, 3 kamyon dolusu çöp çıkardı
6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Taksici aracını denize sürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:53:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mülteci çocuklar, hayatını kaybeden vatandaşlar için hatmi şerif okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]