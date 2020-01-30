Mülteci çocuklar, hayatını kaybeden vatandaşlar için hatmi şerif okudu - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Destek Merkezinde kalan Afganistan, Türkmenistan, Pakistan uyruklu çocuklar Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlara hatmi şerif okudu.



Çocuk Destek Merkezinde okunan hatmi şerifin duasına Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, Aziziye Müftüsü Ebubekir Bayrak, Aziziye Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Güney, Aile Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Nuran Bayrak, Yarımca Cami İmamı Mustafa Karsuoğlu, Çocuk Destek Merkezi Müdürü Seyfullah Yazık, Çocuk Destek Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Gömleksiz katıldı.



Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, çocuklara duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, vefat eden depremzedelere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise kuruluştaki çocuklara dini eğitimlerde verildiğini belirterek, eğitimlere destek veren İl Müftüsü Sula ve ekibine teşekkür etti.



İlbaş, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara şifa dileklerinde bulundu.



Konuşmaların ardından okunan hatmi şeriflerin duası İl Müftüsü Sula tarafından yapıldı. - ERZURUM