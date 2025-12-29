Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi

Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi
29.12.2025 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurduğu hayır mağazasına gelen yardıma muhtaç mülteci kadınlara cinsel ilişki karşılığında yardım teklif ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanığın 35 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yardıma muhtaç mülteci kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

CİNSEL İLİŞKİ KARŞILIĞINDA YARDIM TEKLİF ETTİ

İddianamede, sanık Sadettin K'nin 2014 yılında Umut Hayır Mağazası adında bir işletme kurduğu, bu işletme aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yiyecek, giyecek, kömür, kırtasiye gibi temel ürünler sağladığı, müştekilerin de erzak yardımı almak amacıyla işletmeye gittiği belirtildi.

İddianamede beyanlarına yer verilen müştekiler F.M. ve S.H.M, yıllar önce Suriye'den Ankara'ya geldiklerini, Umut Hayır Mağazası'na erzak yardımı almak amacıyla gittiklerinde, sanığın kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı. Sanığın her iki müştekiye de "sana para vereyim, benimle birlikte ol" teklifinde bulunduğu belirtilen iddianamede, teklifi kabul etmeyen müştekilerin yardıma muhtaç olmaları nedeniyle 5-6 yıl boyunca birçok kez mağazaya gittikleri, her defasında cinsel saldırıya uğradıkları kaydedildi.

"YARDIM YAPACAĞI KADINLARI KENDİSİ SEÇTİ"

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen U.H, 12 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini, eşi görme engelli olduğu için yaşadığı mahalledeki diğer kadınlarla birlikte sanığın yardım dağıttığı yere gittiğini anlattı. Sanığın yardım yapacağı kadınları kendisinin seçtiğini belirten U.H, bir seferinde kadınların arkasına geçerek sıkıca sarıldığını gördüğünü, durumdan korktuğu için yardımları almayı bırakıp dernekten ayrıldığını, maddi sıkıntı yaşayan kadınların ise sanığın davranışlarına ses çıkaramadığını ifade etti.

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanık ise beyanında, emekli olduktan sonra hayır işleriyle uğraşmaya başladığını, bir süre sonra "Umut Hayır Mağazası" adıyla işlettiği depoda iyi durumda olan vatandaşların yaptığı bağışları mültecilere dağıtarak yardımda bulunduğunu, müştekilere cinsel saldırıda bulunmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini savundu.

Tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde, sanığın, müştekilere karşı eylemlerde bulunarak cinsel saldırı suçunu zincirleme şekilde işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "basit cinsel saldırı" suçundan 35 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı elbisesiyle Erciyes’te kayak yapıp, gül dağıttı Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Leyla Zana Amedspor maçında Ayakta alkışlandı Leyla Zana Amedspor maçında! Ayakta alkışlandı
Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçtiler Trump topu Putin’e attı Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçtiler! Trump topu Putin'e attı
Kayseri’de 65 yaşındaki adam kıraaathanede ölü bulundu Kayseri'de 65 yaşındaki adam kıraaathanede ölü bulundu
Meksika’da yolcu treni kaza yaptı: 13 ölü, 98 yaralı Meksika'da yolcu treni kaza yaptı: 13 ölü, 98 yaralı

21:41
Trump’tan “Türk askerlerinin Gazze’de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz“ sorusuna yanıt
Trump'tan "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt
21:40
Galatasaray’ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen
21:24
Ertan Torunoğulları’ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi
18:49
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı
18:23
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutuna saldırı girişiminde bulundu
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu
16:58
Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı Konum bilgisi dahi eklemiş
Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Konum bilgisi dahi eklemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2025 21:53:58. #7.11#
SON DAKİKA: Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.