Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi
51 dakika önce
- Münbiç'teki patlamada 2 ABD askeri yaşamını yitirdiMÜNBİÇ - Suriye'nin Münbiç kentinde meydana gelen patlamada 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
- Münbiç
'teki patlamada 2 ABD
askeri yaşamını yitirdi
MÜNBİÇ - Suriye
'nin Münbiç kentinde meydana gelen patlamada 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Suriye'nin Münbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye gezdiği bölgenin yakınlarında meydana gelen intihar saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Patlamada bölgede bulunan 9 sivil hayatını kaybetti. Patlamada 20 kişi yaralanırken, 1 YPG militanın da öldüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:10 Kaynak: İHA
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